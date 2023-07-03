Собослаи вошел в топ-3 самых дорогих покупок «Ливерпуля»

Полузащитник «Лейпцига» Доминик Собослаи подписал контракт с «Ливерпулем».

По сведениям Transfermarkt, 22-летний венгр вошел в топ-3 самых дорогих покупок мерсисайдцев — за его переход клуб заплатил 70 млн евро. На первом месте в рейтинге защитник Вирджил Ван Дейк (84,6 млн), на втором — форвард Дарвин Нуньес (80 млн).

Также в пятерку самых дорогих трансферов вошли вратарь Алиссон (62,5) и полузащитник Наби Кейта (60 млн).

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.