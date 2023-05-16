КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

16 мая, 04:47

«Тоттенхэм» может подписать вратаря «Брентфорда» Райю

Иван Торопцев
Корреспондент
Telegram Дзен

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Брентфорда» Давидом Райей, сообщает The Telegraph.

«Шпоры» рассматривают 27-летнего испанца как потенциальную замену Уго Льорису, который с большой долей вероятности уйдет из клуба летом. Также на Райю претендует «Челси».

Ожидается, что «Брентфорд» захочет получить за голкипера около 40 миллионов фунтов.

В сезоне-2022/23 Райя провел 36 матчей, пропустил 46 голов и отыграл 11 встреч на ноль. Ранее сообщалось, что футболист не захотел продлевать контракт с «Брентфордом», потому что хочет перейти в топ-клуб.

Футбол
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клопп — о борьбе «Ливерпуля» за выход в Лигу чемпионов: «Мы делаем все, что можем»

«Вест Хэм» планирует подписать полузащитника «Валенсии» Мусу