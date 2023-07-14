УЕФА оштрафовала «Барселону» и «МЮ» за ошибки в отчетностях

Палата УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовала «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и ряд клубов за ошибки в отчетностях.

На каталонцев наложен штраф в размере 500 тысяч евро за неверное указание в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

«МЮ» сообщил о незначительном безубыточном дефиците, за что был оштрафован на 300 тысяч евро.

Также санкции коснулись «Коньяспора», АПОЭЛа, «Риги», «Любляны», «Слована», «Трабзонспора» и «Антверпена».