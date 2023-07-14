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Сегодня, 15:30

УЕФА оштрафовала «Барселону» и «МЮ» за ошибки в отчетностях

Виктория Кравченко
УЕФА оштрафовала «Барселону» и «МЮ» за ошибки в отчетностях.
Фото Сайт УЕФА.
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Палата УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовала «Барселону», «Манчестер Юнайтед» и ряд клубов за ошибки в отчетностях.

На каталонцев наложен штраф в размере 500 тысяч евро за неверное указание в отчетности за 2022 финансовый год прибыли от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

«МЮ» сообщил о незначительном безубыточном дефиците, за что был оштрафован на 300 тысяч евро.

Также санкции коснулись «Коньяспора», АПОЭЛа, «Риги», «Любляны», «Слована», «Трабзонспора» и «Антверпена».

Источник: https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0283-187d52adb73d-381d1348abf6-1000--the-cfcb-concludes-the-last-assessment-of-the-break-even-req/
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
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