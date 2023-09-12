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Чемпионат Европы

12 сентября, 23:39

Дубль Фраттези помог Италии обыграть Украину в матче отбора Евро-2024

Алина Савинова
Италия — Украина.
Фото Reuters
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Сборная Италии одержала победу над Украиной в матче 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 — 2:1.

У итальянской команды дубль оформил полузащитник Давид Фраттези. За сборную Украины отличился форвард Андрей Ярмоленко.

После четырех игр итальянцы с 7 очками занимают 2-е место в турнирной таблице группы С. Украинцы набрали 7 очков за 5 матчей и располагаются на 3-й позиции.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Giuseppe Meazza (Милан)
Италия
2:1
Украина

В другом матче группы С Северная Македония обыграла Мальту — 2:0. Македонцы идут на 4-й строчке в таблице своей группы (7 очков за 5 встреч), игроки сборной Мальты занимают последнее место (0 очков за 5 игр).

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа C
12 сент, 21:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Мальта
0:2
Македония

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2024/qualify/groups/
Сборная Италии по футболу
Сборная Македонии по футболу
Сборная Мальты по футболу
Сборная Украины по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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