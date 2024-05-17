В ЦСКА сообщили, что в данный момент вопрос о ношении маски Торопом после множественных травм лица не стоит

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о самочувствии вратаря Владислава Торопа.

Ранее сообщалось, на 17 мая 20-летнему футболисту назначена операция, которую будет проводить опытный хирург Артур Кондрат. Предварительно восстановление игрока займет около четырех месяцев. Специалисты не исключают появления у Торопа психологического надлома, как у голкипера «Челси» Петра Чеха, до конца своей футбольной карьеры выступавшего в шлеме.

«На данный момент вопрос о маске не стоит. Но уверенно говорить об этом до операции нельзя. Тем более что в большинстве своем последующее ношение маски — это личное решение вратаря, основанное прежде всего на психологическом состоянии, моменте уверенности», — сказал Брейдо «СЭ».

15 мая в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) голкипер армейцев столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом, в результате чего получил множественные травмы лица. У футболиста московской команды диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.