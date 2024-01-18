Цорн рассказал о посещении премии The Best по приглашению ФИФА

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в комментарии для «СЭ» отреагировал на итоги премии The Best ФИФА.

Лучшим игроком 2023 года признали нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Да, я был в Лондоне по приглашению ФИФА. Атмосфера была хорошая, особенно перед и после мероприятия была возможность пообщаться с коллегами из футбола и легендами ФИФА.

Лично я ожидал победу Эрлина Холанна. Он победитель Лиги чемпионов и у него невероятная статистика по забитым голам», — сказал Цорн «СЭ».

Месси не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. В 2023-м он также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.