Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Трансферы
Испания
Италия
Результаты
Англия
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Турция
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:30

Оздоев признан автором лучшего гола ПАОКа в 2023 году

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев признан автором лучшего гола команды в 2023 году, сообщает сайт греческого клуба.

45 процентов болельщиков проголосовало за гол россиянина матче 10-го тура чемпионата Греции против «Олимпиакоса» (4:2).

«При голосовании за лучший гол 2023 года этот шедевр собрал 45,47% голосов публики и был назван голом года. Что придает ему еще большую ценность, так как была сильная конкуренция», — сообщает пресс-служба ПАОКа.

В этом сезоне 31-летний Оздоев провел за ПАОК 27 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Магомед Оздоев
Футбол
1
0
Читайте также
Призера Олимпиады боксера Никитина отправили в СИЗО по делу о вымогательстве
Хендрикс победила в короткой программе на чемпионате Европы-2024 в Каунасе
В Госдуме ответили на остановку США поставок Киеву цитатой Станиславского
Медведев назвал размещение британский войск на Украине объявлением войны России
Зеленский и Сунак подпишут историческое соглашение о безопасности
Тело женщины в строительном мешке нашли у дома в Москве
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Агент Мусы: «Никто из «Спартака» по-прежнему со мной не связывался по поводу Петара»