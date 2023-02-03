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Сегодня, 15:40

В Белоруссии арестован экс-форвард сборной России Владимир Нидергаус. Его могут депортировать в Германию

В Белоруссии арестован бывший нападающий сборной России Владимир Нидергаус
Виктория Кравченко
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Заместитель директора солигорского «Шахтера» по спортивной работе Владимир Нидергаус задержан в Минске по подозрению в мошенничестве. Экс-игрока сборной России могут депортировать из Белоруссии в Германию, сообщает Прессбол со ссылкой на Telegram-каналы «Kozahakhmet_inside» и «СпортРадар.kz».

Свой пост в «Шахтере» Нидергаус занимает с лета 2021 года. Ранее он работал в «Роторе», карагандинском «Шахтере» и костанайском «Тоболе».

В 1994 году он выступал в сборной России, за национальную команду провел лишь 1 матч.

Источник: https://www.pressball.by/news/football/432178
Владимир Нидергаус
ФК Шахтер (Солигорск)
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