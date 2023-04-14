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Сегодня, 16:40

Украинским футболистам теперь не место в Европе? На родине им запретили выступать с русскими

Отдел футбола «СЭ»
Александр Головин и Руслан Малиновский.
Футболист «Динамо» Иван Ордец.
Иван Ордец.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В европейских лигах хватает пересечений игроков из двух стран.

Утром 14 апреля Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало официальный приказ о запрете национальным командам страны участвовать в соревнованиях, в которых присутствуют спортсмены из России или Белоруссии. Согласно документу, теперь спортивные федерации Украины обязаны отслеживать участие россиян и белорусов в международных соревнованиях и информировать о возможных пересечениях Министерство спорта. В случае нарушения федерации могут лишить национального статуса. Также чиновники получили право отзывать делегации из командировок на соревнования, где участвуют представители РФ и Белоруссии.

Как отреагировал МОК

Напомним, что 31 марта член исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Украины и министр правительства страны Олег Немчинов сообщил, что украинские спортсмены не будут представлены в отборочных олимпийских соревнованиях с участием россиян. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить наших атлетов на международную арену под нейтральным флагом. А также опубликовал сообщение в ответ на заявление Немчинова:

«Если это решение будет реализовано, оно только навредит украинскому спортивному сообществу. Мы продолжаем говорить, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это решение также противоречит позиции ряда украинских атлетов и членов олимпийского сообщества, которые выступают против бойкотов».

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После приказа Минспорта киевского режима МОК также выступил однозначно. В пресс-службе организации еще раз заявили, что подобное решение ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта и что это противоречит позиции ряда украинских же спортсменов.

«Атлеты, которые хотят соревноваться и потеряют поддержку своей национальной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, смогут рассчитывать на прямую поддержку фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК», — также говорится в заявлении.

Футболист «Динамо» Иван Ордец.
Иван Ордец.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Где пересечения

Приказ киевского Минспорта может стать большой проблемой для украинских футболистов, выступающих в Европе. И это даже если оставить за скобками вопрос, что будет, если сборную России допустят до участия в отборе к Евро-2026.

Но спорных ситуаций хватает и на клубном уровне. Что, например, делать полузащитнику «Марселя» Руслану Малиновскому, который играет в одном чемпионате с Александром Головиным из «Монако»? В лиге 1 также есть украинец Эдуард Соболь («Страсбур»).

Похожая ситуация и в серии А, где наш Алексей Миранчук («Торино») соревнуется с украинским хавбеком Виктором Коваленко («Специя»). К слову, Миранчук, Коваленко и Малиновский не так давно были одноклубниками по «Аталанте».

Даниил Петрунин. «Украинцы старались толпой поймать нас по одному. А увидев полицию — разбежались». Интервью защитника «Шинника» Даниила Петрунина о драке с игроками «Миная»

В немецкой бундеслиге тоже есть прецедент — экс-динамовец Иван Ордец защищает цвета «Бохума», а Андрей Лунев заявлен за «Байер». Чемпионат Бельгии — та же история: украинцы Роман Яремчук («Брюгге») и Алексей Сыч («Кортрейк») в одной лиге с Александром Филиным («Эйпен»). Да даже на Кипре есть футболисты из России и с Украины — Александр Кокорин в «Арисе» и Артем Беседин с Романом Безусом в «Омонии».

Не стоит забывать и об оставшихся в РПЛ украинцах — Денисе Кулакове из «Урала» и Дмитрии Иванисене из «Крыльев Советов».

И это примеры лишь более-менее известных людей. Как будут решаться вопросы выступающих в одних европейских первенствах с россиянами украинских игроков? Пока это загадка.

Но ясно одно — политика в головах киевских чиновников от спорта окончательно вытеснила футбол и другие виды. А от их решений пострадают прежде всего сами атлеты.

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