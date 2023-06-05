Мбаппе: «Чего ожидаю от «ПСЖ» в следующем сезоне? Ничего. Я здесь ради футбола»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился ожиданиями от следующего сезона.

«Чего ожидаю от «ПСЖ» в следующем сезоне? Ничего. Я здесь для того, чтобы просто играть в футбол. У меня контракт. Я здесь ради футбола. Клуб делает то, что может, и меня это устраивает. Остальное не мое дело», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Мбаппе по итогам сезона стал лучшим бомбардиром лиги 1, забив 29 голов. Всего а сезоне-2022/23 форвард провел 42 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых отметился 40 голами и 10 результативными передачами.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 85 очков.