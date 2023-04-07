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Сегодня, 21:27

«Ницца» готова предложить Рэмзи новый долгосрочный контракт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ниццы» Аарон Рэмзи близок к продлению соглашения с клубом, утверждает L'Equipe.

По информации источника, 32-летний валлиец уже набрал достаточное число матчей для автоматического продления контракта на сезон, но руководство клуба считает его ключевым игроком, поэтому готово предложить ему новое долгосрочное соглашение.

Рэмзи выступает за «Ниццу» с лета прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во французской лиге 1, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Аарон Рэмзи
Футбол
ФК Ницца
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