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Франция

19 мая, 15:48

«ПСЖ» объявил о продлении контракта с защитником Маркиньосом до 2028 года

Виталий Косик
Корреспондент
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Пресс-служба «ПСЖ» объявила о продлении контракта с капитаном команды Маркиньосом.

Новое соглашение рассчитано до 2028 года. Бразилец играет за «ПСЖ» с 2013 года.

«Я рад продлению контракта, очень горжусь этим. Для меня это особенный момент. «ПСЖ» всегда доверял мне, я также доверяю клубу. Я убежден, что в ближайшие годы мы продолжим вместе добиваться успехов», — приводит слова футболиста клубная пресс-служба.

В текущем сезоне 29-летний футболист сыграл за парижан 42 матча, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Маркос Аоас Корреа (Маркиньос)
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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