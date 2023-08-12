Руководство «ПСЖ» в письме к Мбаппе попросило его не уходить из клуба бесплатно

Высшее руководство «ПСЖ» направило нападающему Килиану Мбаппе письмо с просьбой не уходить из клуба бесплатно, сообщает RMC Sport.

По информации источника, в «ПСЖ» заявили, что клубу придется продать игроков и уволить часть сотрудников, если Мбаппе уйдет бесплатно. Парижане подчеркнули, что игроку тоит этим летом либо подписать новый контракт, либо перейти в другую команду — это обеспечит финансовую стабильность клуба. Отмечается, что в письме клуб привел в пример трансфер Гарри Кейна в «Баварию», указав, что футболисты заботятся о финансовой стабильности клуба при переходе в другую команду.

Французский футболист выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

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