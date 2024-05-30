Компани рассказал, что хочет видеть в игроках «Баварии»

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Новый главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал о планах в мюнхенском клубе. Он отметил, что хочет видеть в игроках команды смелость и агрессию.
«Я хочу, чтобы они играли именно так, это отражает и мой характер. Хочется сохранять этот настрой на протяжении всего матча. Пока рано говорить о футболистах команды, но я с нетерпением жду начала работы. Хочу узнать, насколько они голодны. «Бавария» не стала чемпионом в прошлом сезоне, это я тоже знаю. Я посмотрю, кто из игроков достаточно голоден, чтобы играть за «Баварию», — сказал Компани на пресс-конференции.
Мюнхенцы объявили о подписании контракта с 38-летним бельгийцем вчера, 29 мая.
Контракт со специалистом рассчитан до лета 2027 года. Компани сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, с которым «Бавария» финишировала на третьем месте в бундеслиге. Мюнхенцы впервые за 12 лет не выиграли ни одного трофея за сезон.