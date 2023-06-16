Мюллер отказался от предложения из Саудовской Аравии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии, сообщает Bayern-Insider.

По информации издания, хавбеку предлагали заключить контракт на три года. 33-летний хавбек сразу предупредил представителей саудовского клуба, что ему неинтересен вариант с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.

Также игрок отметил, что для него такой срок является неприемлемым.

33-летний Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл за мюнхенскую команду 40 матчей, забил 8 голов и отдал 12 результативных передач.