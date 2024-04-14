Тухель признал, что Упамекано стал чаще ошибаться

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о проблемах центрального защитника Дайо Упамекано. Игрока часто критикуют за индивидуальные ошибки.

«Надеюсь, Упамекано чувствует нашу поддержку. Мы знаем, насколько он хорош, каков его потенциал, и я лично знаю, как он амбициозен. В последнее время он был причастен ко многим пропущенным голам команды», — цитирует Bayern & Germany Тухеля.

Он добавил, что команда стала допускать много серьезных ошибок.

«Бавария» прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге. Команда набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» (76), который лидирует в бундеслиге, 14 апреля может стать чемпионом Германии, если обыграет «Вердер».