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Германия

Сегодня, 09:09

Тухель признал, что Упамекано стал чаще ошибаться

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал о проблемах центрального защитника Дайо Упамекано. Игрока часто критикуют за индивидуальные ошибки.

«Надеюсь, Упамекано чувствует нашу поддержку. Мы знаем, насколько он хорош, каков его потенциал, и я лично знаю, как он амбициозен. В последнее время он был причастен ко многим пропущенным голам команды», — цитирует Bayern & Germany Тухеля.

Он добавил, что команда стала допускать много серьезных ошибок.

«Бавария» прервала серию из двух поражений подряд в бундеслиге. Команда набрала 63 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Байер» (76), который лидирует в бундеслиге, 14 апреля может стать чемпионом Германии, если обыграет «Вердер».

Дайот Упамекано
ФК Бавария
Томас Тухель
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