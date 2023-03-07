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Германия

Сегодня, 08:36

В «Ганновере» сообщили, что у Ондуа мало игрового времени по спортивным причинам

Виктория Кравченко
Гаэль Ондуа.
Фото Global Look Press
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В пресс-службе «Ганновера» сообщили, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, получает мало игрового времени по спортивным причинам.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках, и в двух матчах во второй бундеслиге он не смог ими воспользоваться», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.

Ондуа является воспитанником «Локомотива» и ЦСКА. 27-летний футболист имеет российское гражданство. На чемпионате мира в Катаре он сыграл за сборную Камеруна в бутсах с триколором.

Источник: https://tass.ru/sport/17209713
Гаэль Ондуа
ФК Ганновер
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