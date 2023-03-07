В «Ганновере» сообщили, что у Ондуа мало игрового времени по спортивным причинам

В пресс-службе «Ганновера» сообщили, что полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, получает мало игрового времени по спортивным причинам.

«Тот факт, что Гаэль Ондуа получает мало игрового времени в текущем сезоне, объясняется исключительно спортивными причинами. Ему давали шансы проявить себя на тренировках, и в двух матчах во второй бундеслиге он не смог ими воспользоваться», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.