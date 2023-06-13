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Италия

Сегодня, 08:22

Моратти: «Мы с Берлускони всегда уважали друг друга»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший президент «Интера» Массимо Моратти высказался о смерти экс-главы «Милана» Сильвио Берлускони.

«Берлускони — это человек, вдохновивший меня стать президентом клуба, и у нас была схватка, «Милан» при нем стал слишком сильным. Между нами всегда было большое уважение, и это самое важно», — приводит слова Моратти pianetamilan.it.

Вчера, 12 июня, стало известно, что Берлускони скончался на 87-м году жизни в больнице «Сан-Раффаэле» в Милане.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что политику диагностировали лейкемию.

Берлускони был владельцем «Милана» с 1986 по 2016 год. В сентябре 2018-го итальянец приобрел «Монцу».

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
Массимо Моратти
Сильвио Берлускони
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