Матич: «Я очень счастлив в «Роме»

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич поделился впечатлениями от выступлений за римский клуб.

«Мне здесь очень нравится, мне нравится клуб, и я очень счастлив, — цитирует Sky Sport Матича. — Мы играем в хороший футбол, боремся за первую четверку в лиге, а также вышли в полуфинал Лиги Европы. В конце сезона посмотрим, как все сложится. Думаю, выиграть трофей было бы потрясающе. Мы все сделаем все возможное, чтобы добиться этого, потому что у нас самые лучшие болельщики в Италии, и они этого заслуживают».

Матич выступает за «Рому» с лета 2022 года. Срок контракта 34-летнего серба с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Матич провел 43 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.