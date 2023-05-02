КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Серия A
Серия B
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 13:46

Матич: «Я очень счастлив в «Роме»

Мария Гусева
Telegram Дзен

Полузащитник «Ромы» Неманья Матич поделился впечатлениями от выступлений за римский клуб.

«Мне здесь очень нравится, мне нравится клуб, и я очень счастлив, — цитирует Sky Sport Матича. — Мы играем в хороший футбол, боремся за первую четверку в лиге, а также вышли в полуфинал Лиги Европы. В конце сезона посмотрим, как все сложится. Думаю, выиграть трофей было бы потрясающе. Мы все сделаем все возможное, чтобы добиться этого, потому что у нас самые лучшие болельщики в Италии, и они этого заслуживают».

Матич выступает за «Рому» с лета 2022 года. Срок контракта 34-летнего серба с клубом рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Матич провел 43 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Неманья Матич
Футбол
ФК Рома
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Евсеев возглавил «Факел», это 17-я смена тренера в сезоне. Будет рекорд РПЛ?
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Мать подозреваемого в убийстве дочери опровергла его виновность
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Российский комплекс «Штурм-С» остановил атаку танков ВСУ
Венгерский мэр потребовал от украинцев уехать после нападений на девушек
Популярное видео
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Милан» — «Салернитана»: чемпионат Италии, видеообзор
«Ювентус» — «Сампдория»: чемпионат Италии, видеообзор
«Рома» — «Сассуоло»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Лечче» — «Торино»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Интер»: чемпионат Италии, 26-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Болонья»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Милан»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Лацио»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Торино»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Интер»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Эмполи» — «Наполи»: чемпионат Италии, 24-й тур, видеообзор матча
«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Торино»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Миранчука заявил, что «Торино» и «Аталанта» еще не начали обсуждать выкуп игрока

«Астон Вилла» уверена в подписании Абрахама из «Ромы», несмотря на интерес других клубов