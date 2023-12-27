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Италия

Сегодня, 15:06

Трансферная стоимость Черышева упала на 300 тысяч евро

Виктория Кравченко
Денис Черышев.
Фото ФК «Венеция».
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Трансферная стоимость российского полузащитника «Венеции» Дениса Черышева снизилась на 300 тысяч евро, сообщает Transfermarkt.

Цены на игроков серии B обновились сегодня, 27 декабря. Стоимость россиянина — 700 тысяч евро.

В текущем сезоне итальянской Серии В 32-летний футболист провел восемь матчей, не отметивись результативными действиями. Также на его счету одна игра в Кубке Италии.

Черышев перешел в «Венецию» в августе 2022 года, подписав с клубом контракт на два года с возможностью продления еще на год. Ранее Черышев выступал в «Валенсии», «Вильярреале», «Севилье» и «Реале».

Денис Черышев
ФК Венеция
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