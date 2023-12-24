Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
FONBET Кубок России
Мелбет-Первая Лига
Лига чемпионов
Результаты
Чемпионат мира
Евро
Бразилия
Рейтинг УЕФА
Суперкубок России
Другие
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Лига наций УЕФА
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Зарубежные чемпионаты
Суперкубок УЕФА
ЧМ по футболу 2026
Кубок конфедераций
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок КОНКАКАФ
Вторая Лига
ЮФЛ
Женский футбол
Олимпиада
Статьи
Клубный ЧМ по футболу
Кубок Азии
Кубок Либертадорес
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Трансферы
Новости
Видео
Главная
Футбол

Сегодня, 13:36

Французский суд в январе 2024 года рассмотрит апелляцию об УДО для российского фаната

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский футбольный фанат Павел Косов, задержанный после беспорядков в Марселе на Евро-2016, продолжает бороться за условно-досрочное освобождение.

Он был приговорен к 10 годам заключения французским судом. Российский гражданин со своим французским адвокатом Аленом Дюфло при поддержке Посольства РФ в Париже ходатайствовал об УДО и сокращении срока отбывания наказания в 2022-м году.

По данным Sport24, суд не вынес решение по этому обращению в пределах установленного законом срока в 4 месяца. Адвокат Косова в марте 2023 года подал новое ходатайство о освобождении с высылкой в Россию.

Слушание по УДО для Косова назначено на 30 января.

Источник: https://sport24.ru/football/news-607062-frantsuzskiy-sud-v-yanvare-rassmotrit-apellyatsiyu-ob-udo-dlya-rossiyskogo-fanata
1
Обсудить
Читайте также
Аделия Петросян выиграла чемпионат России в Челябинске
Томаш Амарал назначен спортивным директором «Спартака»
Ученые благодаря обезьянам нашли древнее царство Пунт
Ивлеева извинилась за вечеринку и пообещала передать деньги на благотворительность
США расширили притязания на континентальный шельф в Арктике
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Атлетико» — «Севилья»: видеообзор матча, 4-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Иттифак»: видеообзор матча
«Алавес» — «Реал»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Жирона»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Альмерия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Хетафе»: видеообзор матча, 18-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Алавес»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Бетис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Атлетико»: видеообзор матча, 17-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
«Бетис» — «Реал»: видеообзор матча, 16-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Бояринцев заявил, что готов сыграть в шоу-матче против «Црвены Звезды» в составе «Народной Команды»