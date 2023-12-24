Французский суд в январе 2024 года рассмотрит апелляцию об УДО для российского фаната

Российский футбольный фанат Павел Косов, задержанный после беспорядков в Марселе на Евро-2016, продолжает бороться за условно-досрочное освобождение.

Он был приговорен к 10 годам заключения французским судом. Российский гражданин со своим французским адвокатом Аленом Дюфло при поддержке Посольства РФ в Париже ходатайствовал об УДО и сокращении срока отбывания наказания в 2022-м году.

По данным Sport24, суд не вынес решение по этому обращению в пределах установленного законом срока в 4 месяца. Адвокат Косова в марте 2023 года подал новое ходатайство о освобождении с высылкой в Россию.

Слушание по УДО для Косова назначено на 30 января.