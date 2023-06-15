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Сегодня, 20:36

Агент Ранджеловича не знает, почему футболист покинул «Урал»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Василис Панагиотакис прокомментировал уход Лазара Ранджеловича из «Урала».

«Непонятно, продолжит ли Ранджелович в России, предложений нет. Что касается расставания с «Уралом», я не знаю, почему так произошло», — приводит слова Панагиотакиса «РБ Спорт».

Ранджелович выступал за «Урал» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он сыграл 18 матчей в РПЛ, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

«Урал» занял 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-neponyatno-prodolzhit-li-randzhelovich-v-rossii-predlozhenij-net/
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