Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:25

Булыкин считает «Краснодар» фаворитом в игре с «Рубином»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

«В этой игре «Краснодар» сто процентов фаворит, сейчас «быки» показывают хороший результат. Они заслуженно идут на первом месте. Объективно «Рубину» сегодня будет тяжело против такого соперника. Поборется ли «Краснодар» за чемпионство? Время покажет. Но у них есть реальные шансы на это», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч пройдет в субботу, 30 сентября, в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очко. «Рубин» занимает 13-е место, имея в активе 9 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-krasnodar-favorit-v-igre-s-rubinom/
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
25 лет назад «Спартак» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Международная лыжная федерация намерена продлить санкции в отношении россиян
В бундестаге заявили о праве Киева атаковать ракетами Taurus территорию России
В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима
Онколог Погребняков: эффективность российского препарата от рака достигает 100%
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 10-й тур: «Крылья Советов» — «Спартак», «Рубин» — «Краснодар» и другие матчи
«Локо» против «Пари НН», Самошников не забил с двух метров: онлайн-трансляция дня РПЛ
«Рубин» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
«Локомотив» — «Пари НН»: Безбородов ошибочно не предупредил Дзюбу за попытку забить рукой
Мостовой назвал причины поражения «Зенита» от «Оренбурга»
«Рубин» и «Краснодар» назвали составы на матчи РПЛ
Скопинцев заявил, что ближе всего к переходу в «Спартак» был при Каттани
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» проиграл во втором матче подряд в РПЛ впервые с октября 2021 года

Скопинцев: «После рождения дочери перестал играть в FIFA»