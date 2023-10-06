Промес назвал несправедливым счет матча с «Крыльями Советов»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о крупном поражении от «Крыльев Советов» (0:4) в 10-м туре РПЛ.

«Итоговый счет не выглядит справедливым? Конечно, он несправедлив! Вернее, так: «Крылья» заслужили его, ведь наказывали нас практически в каждой своей контратаке, использовали все шансы. Но у нас было много шансов, мы лучше держали мяч. При счете 1:0 я был близок к голу, однако попал в штангу», — цитирует Промеса пресс-служба «Спартака».

«Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 10 туров. В следующем матче команда Гильермо Абаскаля на своем поле примет ЦСКА. Встреча пройдет в воскресенье, 8 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.