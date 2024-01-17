Билялетдинов назвал Краснодар футбольной столицей России: «Они вне конкуренции по посещаемости и инфраструктуре»

Бывший игрок сборной России и Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» рассказал, какой город можно считать футбольной столицей России.

«Футбольная столица России? Пусть решают болельщики. Как по мне, Краснодар. Хороший стадион, футбольный город, инфраструктура, люди ходят на стадион в любую погоду. Давайте смотреть по этим критериям, а не мериться трофеями. Они вне конкуренции по посещаемости и инфраструктуре. Каждый будет хвалить свой огород», — сказал Билялетдинов «СЭ».

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России-2023/24 с 38 очками в 18 матчах, «Зенит» идет вторым с 36 очками. «Динамо» занимает третью строчку с 32 очками, «Локомотив» — четвертый (31), «Спартак» — пятый (30).