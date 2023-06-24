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Сегодня, 15:15

«Факел» сделал заявление о работе клуба

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В «Факеле» прокомментировали политическую обстановку в России.

«Футбольный клуб «Факел» продолжает работать в штатном режиме, согласно намеченным ранее планам. В случае появления новой информации возможны корректировки.

Призываем всех не поддаваться панике и не забывать о девизе нашего клуба: пока едины – мы непобедимы!» – сказано в сообщении в официальном клубном Telegram-канале.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://t.me/pfcfakel/6712
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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