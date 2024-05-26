Чалов назвал сезон для ЦСКА неудовлетворительным

Нападающий ЦСКА Федор Чалов на премии Winline Герои РПЛ ответил на вопрос, как оценивает прошедший сезон для себя и армейцев.

«Сложно сейчас трезво что-то оценивать. Понятно, мы хотим всегда быть в первой тройке и только побеждать. Поэтому неудовлетворительно», — сказал Чалов в эфире трансляции премии.

В РПЛ в сезоне-2023/24 московский ЦСКА занял шестое место, набрав 48 очков. В FONBET Кубке России армейцы вылетели в финале Пути РПЛ, уступив в серии пенальти «Зениту». Чалов принял участие в 41 матче во всех турнирах. На его счету 16 мячей и 5 голевых передач.