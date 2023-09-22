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Сегодня, 14:52

Гендиректор «Пари НН» рассказал, что клуб не общался с Глушаковым по поводу возвращения

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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал возможное возвращение полузащитника Дениса Глушакова в команду.

«Нет, не пытались. Возможно, такой разговор и будет когда-то в будущем. Мы зашли в это трансферное окно с планами, которые были сверстаны еще до его открытия. Конечно, что-то пересматривали, адаптировали под меняющиеся условия рынка, но с Глушаковым не общались. Почему он ушел? Это дело прошлого менеджмента «Пари НН» и Глушакова», — приводит Metaratings.ru слова Гусейнова.

Глушаков выступал за «Пари НН» с февраля по июль 2023 года. Всего за клуб футболист провел 9 матчей и отметился голом.

20 сентября Глушаков стал игроком «Спартака» из Костромы.

Источник: Metaratings.ru
Денис Глушаков
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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