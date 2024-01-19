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Сегодня, 03:51

Гладилин: «Торопиться Джикии с уходом из «Спартака» не стоит и лучше всего дождаться лета»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на слова экс-защитника ЦСКА Юрия Жиркова, который посоветовал Георгию Джикии сменить клуб.
«Жирков говорит правильные вещи, ведь футболисту нужно играть, а не сидеть на скамейке. Но здесь ситуация неоднозначная, ведь далеко не факт, что Абаскаль долго продержится в «Спартаке». Никто, пожалуй, не удивится, если уже следующим летом у команды будет новый тренер. Это футбол, тренеры уходят и приходят, это нормально. А новый специалист может вернуть Георгия в состав. Торопиться Джикии не стоит и лучше всего дождаться лета.

Как быстро Георгий может набрать форму? Сейчас ребята вернулись с отпусков и все находятся в примерно одинаковых условиях. Джикия уже после зимних сборов может снова быть в оптимальной форме, если позволит здоровье и не будет травм», – цитирует «РБ Спорт» Гладилин.

Действующий контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне на счету футболиста всего 6 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-gladilin-dzhikii-ne-nuzhno-uhodit-potomu-chto-abaskal-mozhet-dolgo-ne-proderzhat-sya/
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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