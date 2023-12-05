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Сегодня, 22:28

Гладилин считает, что Джикия должен остаться в «Спартаке»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о возможном уходе защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Нельзя допустить, чтобы Джикия переходил в другой клуб РПЛ, ведь это ослабит «Спартак» и усилит конкурентов. Очевидно, что Георгий еще пригодится команде. Если он уйдет, то это будет ошибкой менеджмента клуба. В него не верит тренер? Сейчас непростая ситуация, поэтому Джикии стоит потерпеть и все может измениться. Георгий стал настоящим спартаковцем, носил капитанскую повязку и влюбил в себя болельщиков. Он должен остаться», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

В этом сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и результативными действиями не отмеитился. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.

Источник: РБ Спорт
Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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