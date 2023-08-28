Глушаков заявил, что не переходит в медиафутбол

Полузащитник Денис Глушаков поделился мнением о продолжении карьеры в медиафутболе.

«Там пишут, что я «ушел в медиафутбол». Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ. А спарринг-партнеры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.

Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках». Было много предложений, но я знаком с Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики. А еще есть Smart Recovery, где профессионалы помогали с восстановлением в сборной и в «Спартаке». Не у всех клубов РПЛ есть такая возможность.

Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профкарьеры. Короче, нас не сломать», — написал Глушаков в своем Telegram-канале.

С февраля 2023 года Глушаков выступал за «Пари НН», в составе которого забил 1 гол в 9 матчах. 36-летний полузащитник покинул нижегородский клуб по окончании сезона-2022/23.

В июле Глушаков принял участие в чемпионате России по пляжному футболу в составе клуба «Строгино».

Сам полузащитник заявлял, что не собирается завершать карьеру.