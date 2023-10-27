Гранат уверен, что Личка не откажется от атакующей модели игры «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал последние результаты бело-голубых в РПЛ.

«Думаю, неудачные результаты «Динамо» не скажутся на позициях Марцела Лички. Только, может быть, разгромное поражение может негативно повлиять — снова начнутся разговоры. Полагаю, что динамовцам просто не хватает концентрации на весь матч. Не согласен с тем, что две подряд нулевые ничьи говорят о смещении акцентов в пользу прагматичности. Личка продолжит играть в атакующий футбол, уверен в этом! На флажке были куплены иностранные футболисты, которые еще не успели наладить взаимосвязи с остальными игроками команды», — приводит слова Граната RT.

После 12 туров «Динамо» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (28 очков).