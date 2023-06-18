Гришин рассказал, кто из российских игроков наиграл на переезд в Европу

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о том, кому из игроков РПЛ стоит уехать в европейский чемпионат.

«Кто из российских футболистов по итогам чемпионата наиграл на переезд в европейскую лигу? В прошедшем сезоне мне понравился Литвинов. Ему можно уезжать в Европу. Не знаю, рано ему уезжать или не рано. Но это хороший футболист, у него есть задатки», — цитирует Гришина Legalbet.ru.

В сезоне-2022/23 Литвинов сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 4 голевые передачи. Контракт 21-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Литвинова в 5 милллионов евро.