КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:12

«Химки» — «Динамо»: гол гостей отменен из-за офсайда. Мешал ли Смолов вратарю?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча «Краснодар» — «Динамо».
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
1/4
Telegram Дзен

На 27-й минуте матча 26-го тура чемпионата России «Химки» — «Динамо» Ярослав Гладышев открыл счет, но первый ассистент Дмитрий Чельцов зафиксировал положение «вне игры» у Федора Смолова, и позднее гол не был засчитан.

Видеоассистенты Артем Чистяков и Алексей Стипиди провели проверку и поддержали решение об офсайде. Выходит, судьи решили, что Смолов, оказавшийся за линией офсайда, мешал вратарю подмосковной команды Антону Митрюшкину.

Эпизод матча «Химки» — «Динамо».
Эпизод матча «Химки» — «Динамо».

Динамовцы, возможно, с этим не согласятся и напомнят матч 19-го тура «Краснодар» — «Динамо» (3:1), в котором был засчитан гол краснодарца Кади Боржеса. То решение судейской бригады во главе с Артемом Любимовым было правильным. Удар был нанесен с дальнего расстояния, из-за штрафной площади. В момент удара обзор вратарю перекрывали два игрока его же команды. Краснодарский футболист, находившийся справа от вратаря, не мешал ему. Антон Шунин наклонился влево, определить момент удара ему мешали партнеры по команде.

Эпизод матча «Краснодар» — «Динамо».

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение рефери: «Мозес, находившийся за линией вне игры, по мнению всех членов комиссии, не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как он не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот».

Сегодня в Химках удар был нанесен с намного более близкого расстояния. В момент удара Гладышева Смолов, если судить по повтору из-за ворот, перекрывал обзор Митрюшкину. Значит, гол не засчитан правильно.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур
06 мая, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Химки
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
В тяжелой атлетике отменяют все флаги. Теперь Россия не одинока
Движение по Крымскому мосту временно приостановили по техническим причинам
Минимальный возраст продажи алкоголя предложили увеличить до 21 года
ЦПВС сообщил об активации боевых систем самолетов коалиции в САР на ВКС РФ
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
«Химки» — «Динамо»: арбитр отменил два гола гостей
«Химки» — «Динамо»: Гбане удален за две желтые карточки
«Химки» — «Динамо»: хозяева остались в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча
Мор считает, что Абаскаль попытается удивить Семака
В «Сочи» рассказали о процессе получения гражданства РФ Нобоа
Балахнин заявил, что судейство от диалога Карпина с Каманцевым лучше не станет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Динамо»: Гбане удален за две желтые карточки

Чепчугов оценил попадание Карраскаля на первое место среди лучших дриблеров мира по версии