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Судейство

Сегодня, 17:34

ЭСК: Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в ворота «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
Павел Кукуян.
Фото Федор Гспенский, «СЭ»
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Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС приняла решение, что судья Павел Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» и правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

ЭКС считает, что арбитр встречи правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 38-й минуте матча, потому что контакт вскользь со стороны игрока сине-бело-голубых Роберта Ренана с голеностопом игрока атакующей «Спартак» Кейта Бальде при попытке заблокировать передачу мяча соперником, по мнению всех членов комиссии, имел случайный характер и произошел на встречном курсе движения ног игроков.

Также комиссия объяснила, почему пришла в выводу, что Кукуян ошибочно засчитал взятие ворот «Спартака» на 39-й минуте матча.

«Во второй части развития данного эпизода произошел толчок со стороны игрока Далера Кузяева против Романа Зобнина, который единогласно квалифицируется комиссией, как наказуемый штрафным ударом. По поводу того, произошел данный инцидент в атакующей фазе команды «Зенит» или уже за ее пределами, мнения комиссии разделились, однако, большинство членов комиссии считает, что игрок «Зенита» Кузяев, нарушивший правила, извлек незаслуженное преимущество, активно участвуя в развитии атаки своей команды», — говорится в заявлении РФС.

Большинство членов ЭСК считает, что ВАР при проверке атакующей фазы «Зенита» стоило обратить внимание на эти детали и рекомендовать судье пройти к монитору для правильной оценки эпизода, после чего, судье следовало отменить гол.

Источник: РФС
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Кукуян
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