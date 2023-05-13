Талалаев объяснил свои слова о том, что все знают, какую змею надо задушить

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев прокомментировал то, что был недоволен слишком долгой пресс-конференцией главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича в предыдущем домашнем матче подмосковного клуба в 26-м туре РПЛ (0:1). Тогда российскому специалисту, по его словам, пришлось более чем на полчаса задержаться на стадионе, чтобы ответить на вопросы журналистов.

— Задайте вопрос Йокановичу. Мы сначала ждали тридцать там, потом десять минут здесь. Это вопрос не только уважения. Это вопрос отношения. Ты проигрываешь, у тебя нет настроения. Ждать достаточно долго. Как относился к Йокановичу. Так и отношусь, — сказал Талалаев после матча 27-го тура со «Спартаком» (1:1).

— Что за жест был со стороны Абаскаля?

— Вы видели мою реакцию после той игры. Любые действия арбитры влияют на решения. Вы видели мою реакцию после той игры, сейчас точно также ведет себя другой тренер. Ни я один такой.

— Кто та змея, которую необходимо задушить?

— НАТО?

После матча с «Динамо» во флеш-интервью Талалаев назвал ключевым эпизодом, который привел к пенальти в ворота его команды в концовке, назначение на игру главным арбитром Сергея Карасева. При этом специалист заметил: «Мы играли лучше «Динамо», но сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в нашей стране, но ни у кого нет смелости назвать это, поэтому наслаждайтесь тем, что видите».