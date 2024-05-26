Хомуха объяснил, почему «Динамо» снова осталось без трофея

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха отреагировал на то, что сине-бело-голубые в шестой раз подряд стали чемпионами России.

«Почему «Динамо» снова без трофея? Просто игра команды не сбалансирована. Большой крен на атаку, много проблем в обороне. Плюс проблемы во вратарской позиции. Устал ли я от чемпионств «Зенита»? Это же не только у нас. «Бавария» 10 лет подряд становилась чемпионом. «Зенит» лучше укомплектован, у него больше ресурсов. Вот и все», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хомухи.

Второе место по итогам минувшего сезона РПЛ занял «Краснодар». «Динамо» стало третьим. Команды набрали одинаковое количество баллов — 56, но «быки» обошли московскую команду по результатам личных встреч.