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Андрей Канчельскис: «Когда в Европу переезжают 1-2 игрока, надо посмотреть, что вообще происходит с отечественным футболом»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Фиорентины» и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями о проблемах российского футбола.

«Раньше в России было поколение другое, были классные футболисты. Нас приглашали в европейские чемпионаты, хотели видеть в своих командах. Уровень нашего футбола упал очень сильно. Сейчас любой переезд российского футболиста заграницу — это большой плюс для отечественного футбола, потому что надо двигаться дальше и восстанавливать те традиции, которые у нас были. Раньше из России уезжали в Англию по пять футболистов, также в Испанию. Когда в Европу переезжают 1-2 игрока, надо посмотреть, что вообще происходит с отечественным футболом», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.

Канчельскис выступал за «МЮ» с 1991 по 1995 год, а за «Фиорентину» — с 1997-го по 1998-й. Также он играл в составе «Эвертона», «Рейнджерса», «Манчестер Сити», «Саутгемптона» и других клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kanchelskis-kogda-v-evropu-uezzhayut-1-2-igroka-nado-posmotret-chto-voobshe-proiskhodit-s-otechestvennym-futbolom-234404/
Андрей Канчельскис
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