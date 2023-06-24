Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России

Капитан «Ростова» Данил Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России. Полузащитник призвал сохранять спокойствие и трезвый ум.

«Дорогие ростовчане. Сегодня, я хочу попросить вас сохранять трезвый ум, спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.