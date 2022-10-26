15-й тур РПЛ: Карасев, Мешков и Левников без назначений. Московские дерби судят петербуржец и ростовчанин

Судейство
Сегодня, 14:42
Сергей Карасев, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Василий Казарцев и Павел Шадыханов не получили назначений на матчи 15-го тура чемпионата России. Алексею Сухому доверили только функции резервного.
Вот как выглядит полный список назначений, объявленный сегодня РФС:
«Оренбург» — «Факел» — Евгений Кукуляк, Илья Елеференко, Денис Березнов, резервный Михаил Черемных, видеоарбитр (ВАР) Алексей Амелин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Роман Усачев, инспектор Алексей Тюмин;
«Динамо» — «Химки» — Ян Бобровский, Алексей Лунев, Рустам Мухтаров, резервный Андрей Фисенко, ВАР Иван Сиденков, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Лапочкин;
«Ахмат» — «Ростов» — Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Кирилл Большаков, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Зуев;
«Локомотив» — ЦСКА — Артем Любимов, Рашид Абусуев, Арам Петросян, резервный Алексей Сухой, ВАР Артем Чистяков, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гончар;
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — Павел Кукуян, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, резервный Алексей Амелин, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Сергей Мацюра;
«Сочи» — «Урал» — Антон Фролов, Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Ян Бобровский, АВАР Николай Богач, инспектор Юрий Чеботарев;
«Спартак» — «Торпедо» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Дмитрий Сафьян, резервный Константин Аверьянов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Сергей Мартынов;
«Краснодар» — «Зенит» — Владимир Москалев, Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Константин Юданов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Николай Еремин, инспектор Николай Левников.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования