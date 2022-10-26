15-й тур РПЛ: Карасев, Мешков и Левников без назначений. Московские дерби судят петербуржец и ростовчанин

Сергей Карасев, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Василий Казарцев и Павел Шадыханов не получили назначений на матчи 15-го тура чемпионата России. Алексею Сухому доверили только функции резервного.

Вот как выглядит полный список назначений, объявленный сегодня РФС:

«Оренбург» — «Факел» — Евгений Кукуляк, Илья Елеференко, Денис Березнов, резервный Михаил Черемных, видеоарбитр (ВАР) Алексей Амелин, ассистент видеоарбитра (АВАР) Роман Усачев, инспектор Алексей Тюмин;

«Динамо» — «Химки» — Ян Бобровский, Алексей Лунев, Рустам Мухтаров, резервный Андрей Фисенко, ВАР Иван Сиденков, АВАР Антон Кобзев, инспектор Сергей Лапочкин;

«Ахмат» — «Ростов» — Владислав Безбородов, Валерий Данченко, Кирилл Большаков, резервный Владимир Сельдяков, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Егор Болховитин, инспектор Сергей Зуев;

«Локомотив» — ЦСКА — Артем Любимов, Рашид Абусуев, Арам Петросян, резервный Алексей Сухой, ВАР Артем Чистяков, АВАР Дмитрий Мосякин, инспектор Александр Гончар;

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород» — Павел Кукуян, Валентин Мурашов, Владислав Назаров, резервный Алексей Амелин, ВАР Анатолий Жабченко, АВАР Андрей Болотенков, инспектор Сергей Мацюра;

«Сочи» — «Урал» — Антон Фролов, Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе, резервный Рафаэль Шафеев, ВАР Ян Бобровский, АВАР Николай Богач, инспектор Юрий Чеботарев;

«Спартак» — «Торпедо» — Сергей Иванов, Роман Усачев, Дмитрий Сафьян, резервный Константин Аверьянов, ВАР Евгений Турбин, АВАР Екатерина Курочкина, инспектор Сергей Мартынов;

«Краснодар» — «Зенит» — Владимир Москалев, Максим Ковалев, Игорь Князев, резервный Константин Юданов, ВАР Евгений Кукуляк, АВАР Николай Еремин, инспектор Николай Левников.