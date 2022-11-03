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Сегодня, 17:31

Силкин: «Гогниева заслуженно дисквалифицировали, эмоции надо держать при себе»

Силкин считает, что Гогниева заслуженно дисквалифицировали на три матча РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Химок» Спартака Гогниева на три матча чемпионата России.

«Раз КДК принял такое решение, значит все справедливо. Там же не один человек принимал решение. Есть специальный регламент, где указано, что можно делать на матче и бровке, а что нельзя. Если дисквалифицировали Гогниева, значит заслуженно. Поведение Гогниева в матче с «Динамо»? Все люди реагируют по-разному. Я считаю, что эмоции надо держать при себе, как бы нервно не было на игре. Есть определенные рамки приличия, которых надо придерживаться», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Гогниева отстранили за поведение во время матча 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6). Тренер был удален после первого тайма за споры с главным арбитром встречи Яном Бобровским, позднее он обматерил комментатора Сергея Дурасова в подтрибунном помещении.

Таким образом, Гогниев пропустит матчи «Химок» против «Оренбурга» (4 ноября) и «Сочи» (13 ноября), а также игру с «Факелом», которая пройдет в марте следующего года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-gognieva-zasluzhenno-diskvalifitsirovali-e-motsii-nado-derzhat-pri-sebe/
Сергей Силкин
Спартак Гогниев
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