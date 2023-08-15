КДК РФС рассмотрит инцидент с угрозой Дзюбы журналисту. Футболист вызван на заседание

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил «СЭ», что комитет рассмотрит инцидент с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и журналистом после матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Встреча состоялась в субботу, 12 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«Решение принято, дело назначено на завтра. Рассмотрим инцидент завтра на заседании КДК. Дзюба приглашен, журналист — нет. У нас есть видео», — сказал Григорьянц «СЭ».

Дзюба пропускал игру с самарцами из-за травмы и наблюдал за матчем вместе с семьей с трибуны. После игры один из журналистов догнал футболиста, который шел к машине на парковке, и задал ему вопрос о результативности в начале сезона-2023/24.

Форвард грубо отреагировал на вопрос журналиста, ответив: «Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь...»