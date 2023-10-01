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Сегодня, 15:19

«Крылья Советов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч 10-го тура чемпионата России. Начало встречи в 16:30 мск.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Рассказов, Гарре, Салтыков — Рахманович.

Запасные: Фролов, Недоспасов, Зотов, Барач, Лысов, Хубулов, Ежов, Иванисеня, Бобер, Шитов, Асайдулин, Карпицкий.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Соболев, Промес.

Запасные: Фадеев, Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
01 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Спартак
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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