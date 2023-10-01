«Крылья Советов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Сегодня, 15:19
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Спартака» на матч 10-го тура чемпионата России. Начало встречи в 16:30 мск.
«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Рассказов, Гарре, Салтыков — Рахманович.
Запасные: Фролов, Недоспасов, Зотов, Барач, Лысов, Хубулов, Ежов, Иванисеня, Бобер, Шитов, Асайдулин, Карпицкий.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Мартинс, Зобнин, Мозес, Бонгонда, Соболев, Промес.
Запасные: Фадеев, Свинов, Чернов, Джикия, Маслов, Рябчук, Зиньковский, Игнатов, Литвинов, Умяров, Пруцев, Медина.