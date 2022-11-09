Лещук высказался о поездке на матч с «Ростовом»

Сегодня, 18:58
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью"СЭ" рассказал, что думает о поездке команды на матч против «Ростова».
— Ты чувствуешь, что тебя наигрывают на основу в этом туре?
— В этом туре я не тренировался на этой неделе. У нас еще не было тренировок. Нам дали заслуженные выходные после тяжелого переезда и возврата в Москву.
— Как вы возвращались?
— Долго.
— На поезде?
— У тебя вопросы как у той девушки с синим маникюром в Ростове. 4 часа на автобусе, потом 4 в самолете.
— Это нормально.
— Ну, нормально. Раньше было три часа до «Ростова» на самолете, а сейчас 9 выходит.
— Раньше и 16 часов на поезде ездили. Это хоть получше.
— Не знаю, я в хорошем клубе рос. Мы всегда летали 3 часа на самолете. Я в тепличных условиях расту. Как многие говорят, поэтому я отсюда и не ухожу. Потом будет заголовок «Лещук растет в тепличных условиях» (смеется).
— Нет. Лещук: «Я вырос в тепличных условиях».
— И не хочу их менять ни на что, да?