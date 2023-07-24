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Малафеев считает, что трансфер Малкома стал для «Зенита» более прибыльным, чем продажа Халка

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал переход форварда сине-бело-голубых Малкома в «Аль-Хиляль».

«Если рассматривать чисто математические аспекты, учитывая инфляцию, курс валюты и другие факторы, то продажа Малкома оказалась более прибыльной, чем продажа Халка. Ведь в 2016 году курс евро достигал в пике 83 рубля, в то время как в 2023 году он составляет 100-103 рубля. Однако, если говорить о качестве футболистов в целом, то на мой взгляд, Малком и Халк являются равноценными игроками клуба в свои периоды времени», — цитирует Малафеева «Спорт День за Днем».

23 июля председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. В 2016 году клуб продал Халка в китайский «Шанхай СИПГ» за 56 миллионов.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/malafeev-obyasnil-pochemu-dlya-zenita-prodazha-malkoma-okazalas-bolee-pribylnoy-chem-khalka-
Малком Филипе (Малком)
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