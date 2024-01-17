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Сегодня, 02:08

Наумов: «Леонченко провел плохую работу в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов раскритиковал работу генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко. В конце декабря 2023 года клуб продлил контракт со специалистом на 2 года.

«Леонченко провел плохую работу в «Локомотиве» из-за того, что он натворил с немцами. Его надо было увольнять еще тогда со всеми. Леонченко все знал и видел, что делают немцы. Теперь до сих пор «Локомотив» от них отмывается. Сегодня Леонченко абсолютно ничего не решает, а это мешает развитию «Локомотива». Клуб – это 27 гектаров земли, на которой очень много объектов. Ими нужно заниматься ежедневно, и нельзя допускать ошибок.

Леонченко удобен, никуда не лезет. Такие люди, как правило, всегда очень долго работают на одной должности. Леонченко неконфликтный. Ему говорят подписать бумагу, он и подписывает. Так было с немцами. «Локомотиву» нужен другой генеральный директор. Клуб должен развиваться. Я не хочу хвастаться, но мы за три года сделали многое. Какой мы сделали большой комплекс «Локо-Спорт», постелили новое синтетическое поле, натуральное. Многие вещи мы реализовывали, несмотря на совет директоров. Руководство «РЖД» узнало о малой спортивной арене, когда мы ее уже запустили. Тогда все вопросы клуб решал самостоятельно, не запрашивая никаких дополнительных бюджетных денег. Леонченко не способен решать такие вопросы. «Локомотив» так и будет топтаться на месте, а еще хуже – откатится назад», – цитирует «РБ Спорт» Наумова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-leonchenko-nado-by-lo-uvol-nyat-vmeste-s-nemtsami-on-meshaet-razvitiyu-lokomotiva/
Владимир Леонченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Николай Наумов
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