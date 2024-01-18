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РПЛ

18 января, 23:16

Непомнящий о словах Малышева про Абаскаля: «Меня смущает, если тренера берут на работу, а за пазухой держат план Б»

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева, который заявил, что клуб имеет план Б на случай отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я не был никогда работодателем, не был по ту сторону баррикад, но если тренера берут на работу, а за пазухой держат план Б, то это «доверие». Меня это смущает. Я не судья, не могу комментировать, имеет ли право руководитель говорить так. Какого-то тренера подобное высказывание мотивирует, какого-то обезоружит. Но приятного мало! Я бы на это тоже обратил внимание. Мне не хочется осуждать этого руководителя. Его профессия предполагает думать на несколько ходов вперед, но это необязательно говорить вслух», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков за 18 матчей.

Источник: https://legalbet.ru/news/mne-ne-hochetsya-osuzhdat-ego-no-eto-neobyazatelno/
Валерий Непомнящий
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
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