Непомнящий о словах Малышева про Абаскаля: «Меня смущает, если тренера берут на работу, а за пазухой держат план Б»

Российский тренер Валерий Непомнящий отреагировал на слова генерального директора «Спартака» Олега Малышева, который заявил, что клуб имеет план Б на случай отставки главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Я не был никогда работодателем, не был по ту сторону баррикад, но если тренера берут на работу, а за пазухой держат план Б, то это «доверие». Меня это смущает. Я не судья, не могу комментировать, имеет ли право руководитель говорить так. Какого-то тренера подобное высказывание мотивирует, какого-то обезоружит. Но приятного мало! Я бы на это тоже обратил внимание. Мне не хочется осуждать этого руководителя. Его профессия предполагает думать на несколько ходов вперед, но это необязательно говорить вслух», — цитирует Непомнящего Legalbet.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. На данный момент красно-белые занимают пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков за 18 матчей.