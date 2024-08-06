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Сегодня, 14:30

Палата по разрешению споров РФС отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА

Алина Савинова
Владимир Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера Владимира Федотова в отношении ЦСКА.

Ранее директор по коммуникациям московского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что Федотов подал иск в палату по разрешению споров. У стороны 57-летнего специалиста возникли вопросы по части, касающейся компенсации при расторжении контракта. По информации СМИ, тренер рассчитывал добиться от армейцев выплаты в размере 200 миллионов рублей.

«Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление тренера по футболу Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА и приняла следующее решение. Обязать ПФК ЦСКА предоставить Владимиру Федотову документы, связанные с его работой в клубе в соответствии с трудовым кодексом РФ. В удовлетворении остальной части требований Владимира Федотова в отношении ПФК ЦСКА отказать», — говорится в заявлении РФС.

Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. С ним армейцы стали обладателями Кубка России и серебряными призерами РПЛ сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/rfsruofficial/12456
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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