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Сегодня, 19:34

Пономарев предложил Федотова кандидатурой лучшего тренера РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что наставник армейцев Владимир Федотов заслуживал получить приз лучшему тренеру сезона-2022/23 по версии Российского футбольного союза (РФС).

«Я бы назвал лучшим Владимира Федотова. С ходу занять второе место в чемпионате России и выиграть Кубок — это очень серьезно. Плюс он выиграл серебро второй год подряд», — приводит слова Пономарева «Газетой.Ru».

8 августа РФС объявил, что лучшим тренером прошлого сезона по версии организации стал наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак.

Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. Под руководством 47-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд выигрывал чемпионат России, четыре раза подряд становился обладателем Суперкубка и один раз завоевывал Кубок страны.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/08/21033740.shtml?updated
Владимир Пономарев (СССР)
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
РФС
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