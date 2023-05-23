Президент «Ростова» Арутюнянц объяснил переход Уткина в команду

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объяснил, почему Даниил Уткин прошлым летом решил перейти в команду.

«Переход Уткина в «Ростов» связан с тем, что он ростовчанин? Естественно. Он не наш воспитанник, а воспитанник «Краснодара», но, естественно, преобладало то, что он местный и хотел вернуться домой», — сказал Арутюнянц в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Уткин перешел в «Ростов» из «Краснодара» летом прошлого года. В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач.